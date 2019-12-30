В Перми в хостеле сварились заживо 5 человек

Еще несколько человек с ожогами попали в больницу.

В Пермском хостеле из-за прорыва трубы погибли 5 человек.

Телеграм -канал "112" сообщает, что ЧП произошло в одном из хостелов в городе Перми. Из-за прорыва трубы с горячей водой кипяток хлынул в цокольный этаж, где находились люди.

Сообщается, что 5 человек не смогли выбраться и сварились заживо. Еще 3 человек с сильными ожогами госпитализировали в больницу.

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Фото: 112, ВК, Дак это Пермь!

Видео: МЧС Пермь