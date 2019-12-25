В Белгородской области женщина убила мужа, сбросила в выгребную яму и залила бетоном

Мужчина пропал в 2019 году и только сейчас удалось установить его местонахождение.

В Белгородской области в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Как сообщают региональные следственные органы СКР по Белгородской области, 39-летняя женщина вышла замуж в 1999 году. Последние годы совместной жизни мужчина стал злоупотреблять алкоголем, а в пьяном виде поднимать руку на супругу.

По версии следствия в августе 2019 года мужчина снова напился и скандалил. Когда мужчина уснул, жена связала ему руки и ноги, надела на голову пакет и придавила подушкой. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, она завернула тело в ковер и спустила в выгребную яму. На следующий день она вызвала машину с бетоном и залила яму. Всем знакомым она сообщила, что мужчина пропал.

В феврале 2020 года родственники пропавшего мужчины обратились с заявлением о пропаже в полицию. В ходе расследования удалось установить причастность жены к убийству.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получена информация о причастности бывшей супруги к гибели мужчины. 24 июля 2020 года тело было извлечено из бетона. СКР по Белгородской области

Женщина задержана и полностью признала свою вину.

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Фото: СУ СК РФ по Белгородской области