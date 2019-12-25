В Москве таксист избил и изнасиловал клиентку, а затем украл паспорт и айфон

Полиция в кратчайшие сроки установила и задержала насильника.

Московская полиция задержала таксиста-насильника.

Следственные органы СКР по Москве сообщают, что вечером 18 октября таксист напал на 22-летнюю клиентку. Водитель избил, изнасиловал девушку, а затем похитил у нее паспорт и личные вещи. Сейчас стало известно, что насильника удалось установить и задержать. Им оказался ранее судимый житель Уфы 1985 года рождения. В автомобиле нашли вещи потерпевшей.

Как передает АГН Москва со ссылкой на источники в правоохранительных органах, девушка для вызова такси воспользовалась сервисом "Яндекс.Такси". Водитель ударил девушку, а когда она потеряла сознание, изнасиловал. После чего забрал паспорт, айфон и золотую цепочку. Ущерб составил порядка 220 тысяч рублей.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям: "изнасилование", "грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья" и "похищение у гражданина паспорта".

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