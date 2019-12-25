В Москве двое мужчин схватили и несколько часов насиловали девушку

В кратчайшие сроки были задержаны подозреваемые, которые признали свою вину.

В Москве задержаны мужчины, который похитили на улице и насиловали в машине молодую девушку.

Следственные органы СКР по городу Москва сообщают, что поздним вечером 18 октября двое мужчин вблизи жилого дома по улице Первомайская подбежали к девушке и под угрозой убийства затащили ее в автомобиль одного из мужчин.

Отъехав в близлежащий двор, мужчины насиловали девушку несколько часов прямо в автомобиле. После совершенного надругательства насильники высадили свою жертву в одном из дворов столицы.

В полиции по горячим следам удалось задержать подозреваемых, которые полностью подходили под описание. Мужчины 1984 и 1985 годов рождения были доставлены в участок, где они признались в содеянном. Им предъявлено обвинение по двум статьям "изнасилование, совершенное группой лиц, соединенное с угрозой убийством" и "насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц, соединенные с угрозой убийством". Расследование уголовного дела продолжается.

В СМИ сообщают, что жертве насильников 24 года, она возвращалась домой с работы из супемаркета.

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