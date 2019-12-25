В Москве упавшее зеркало убило 3-летнюю девочку

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

В центре Москвы дизайнерское зеркало убило маленькую девочку.

ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлию Иванову сообщает, что по факту гибели ребенка 2017 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Как удалось установить, ребенок был дома с мамой, когда на малышку упало зеркало. Прибывшие медики пытались реанимировать ребенка, но спасти девочку удалось.

Издание "КП" сообщает, что ребенок повис на тяжелом дизайнерском зеркале. Крепление не выдержало веса ребенка и упало. Стоимость зеркала около 200 тысяч рублей. В СМИ сообщают, что трагедия произошла в семье банкира Олега Чобана.

Фото:pixabay