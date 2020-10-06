Мужчина проехался по МКАД на электросамокате с ребенком в рюкзаке

Пользователи сети возмутились поступку родителя. Полиция начала проверку.

Сегодня, 6 октября, соцсети и СМИ облетело видео, которое было снято на МКАД в Москве. Видео сняли из машины, едущей по кольцевой автодороге.

На опубликованных кадрах видео по трассе на большой скорости едет мужчина на электросамокате, а за спиной в рюкзаке у него находится маленький ребенок.

Пользователи соцсетей возмутились необдуманным и опасным действиям мужчины. А ТАСС сообщает, что после публикации этого видео полиция начала проверку. Личность мужчины устанавливается.

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