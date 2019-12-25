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У Московской пенсионерки похитили ювелирные изделия на 9 миллионов
Сегодня, 9:45
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MShaffter

У Московской пенсионерки похитили ювелирные изделия на 9 миллионов

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Кроме того вор унес и наличные около 100 тысяч рублей.

В Москве вор украл у пенсионерки ювелирные украшения на 9 миллионов. 

На северо-западе Москвы вор похитил из квартиры пенсионерки 1950 года рождения наличность около 100 тысяч рублей и ювелирные украшения. Общая сумма похищенного около 9 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Кража произошла с 31 октября на 1 ноября. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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