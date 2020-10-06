В Москве звезда "Холостяка" на Gelandewagen насмерть сбила пешехода

Виктория Короткова сбила человека на Кутузовском проспекте.

Сегодня ночью на Кутузовском проспекте был сбит насмерть пешеход.

ТАСС со ссылкой на московскую Госавтоинспекцию сообщает, что около 23 часов на Кутузовском проспекте, недалеко от съезда на Минскую улицу автомобиль Mercedes Gelandewagen насмерть сбил пешехода. Уточняется, что погибший пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Телеграм-канал "112" сообщает, что за рулем дорогой иномарки была известная модель и финалистка шоу "Холостяк" Виктория Короткова. По словам девушки, пешехода она не заметила.

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