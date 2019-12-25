  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время
Сегодня, 12:08
19
matveyvn

Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время

0 0

70 регионов готовы к проведению экзаменов.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время. Она рассказала об этом во время заседания Совета Федерации.

По её словам, более 70 регионов готовы к проведению экзаменов в специальных пунктах, которые обеспечат средствами индивидуальной защиты. Также Голикова подчеркнула, что сейчас оперативно вносятся поправки в законодательство в вопросе изменения правил итоговой аттестации школьников в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

Вице-премьер отметила, что отмена ОГЭ для девятиклассников позволила снять нагрузку с учащихся, учителей и родителей.

Ранее Piter.TV узнал мнение 11-классников о переносе ЕГЭ и отмене выпускных. Читайте наш материал "Безумная путаница и паника".

Теги: голикова, егэ, образование, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии