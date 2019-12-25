"Безумная путаница и паника": Piter.TV узнал мнение 11-классников о переносе ЕГЭ и отмене выпускных

13 мая в Минпросвещения заявили о переносе единого государственного экзамена на более позднюю дату. Конкретные сроки сдачи ЕГЭ чиновники пообещали сообщить позже. В свою очередь в Рособрнадзоре полагают, что итоговая аттестация 11-классников может пройти либо с 4 по 24 августа, либо с 11 по 31 августа. В связи с этим сроки начала учебного года в российских школах и вузах могут сдвинуть с 1 сентября на 1 октября. Также из-за пандемии коронавируса отменили последние звонки и выпускные вечера.

Piter.TV пообщался с учениками 11 классов петербургских школ и узнал, что они думают по этому поводу.

Перенос ЕГЭ 2020

К ЕГЭ мы вообще, в принципе, не готовимся, полное разочарование. Честно, хочется плакать. Я – человек-паникер. У меня были конкретные планы на будущее, а сейчас я просто не могу понять, что меня ждет после лета Так описала свое нынешнее состояние выпускница Римма И.

Девушка призналась, что у нее в голове сейчас "безумная путаница и паника". Она не понимает, что вообще происходит. В школе задают очень много домашних заданий, при этом подготовки к ЕГЭ никакой нет.

Учителя могут задать какой-то вариант решить или разобрать какой-то вариант, но все мы делаем самостоятельно, и это делается достаточно редко. Римма И.

Выпускница заявила, что учиться дистанционно "безумно тяжело", особенно когда хочешь сделать качественную работу и получить хорошую оценку.

Можно делать домашнее задание на 3, на 4, но меня эти оценки не устраивают, поскольку я хочу нормальный аттестат. Римма И.

Из-за большой нагрузки в школе девушка рада, что ЕГЭ перенесли на более поздний срок. Она считает, что чем больше времени будет на подготовку к экзаменам без школы и домашних заданий, тем лучше можно будет подготовиться. При этом перспектива сдавать ЕГЭ дистанционно Римму не радует.

Это просто кошмар. У нас сейчас молодежь умная и хитрая, не следует нормам морали, делает так, как хочет. Мы сейчас разбираемся в том, как лучше списать, если честно. Если мы хотим чего-то, мы будем добиваться этого любой ценой, не помешают даже различные камеры. Я – честный человек, напишу все сама даже с какими-то ошибками, и мне будет дико обидно, что кто-то прошел, потому что просто списал. Это будет уже не единый государственный экзамен, а контрольная по списыванию. У кого получилось – тот поступил, некий лотерейный билет. Римма И.

Говоря о школьной подготовке к ЕГЭ, ученик 11 класса Сергей В. заявил, что основной упор делается на самостоятельную работу.

Буду все-таки честен: школа не дает должной подготовки, поэтому стоит самому стараться, уделять достаточно времени предстоящим экзаменам, решая задания на разных сайтах, повторяя теорию и так далее. Сергей В.

Выпускник также рассказал Piter.TV об огромном количестве домашней работы. Сергей признался, что на дистанционке ее стало больше, чем в обычное время. Из-за этого многие ребята днями и ночами сидят и выполняют задания по ненужным предметам. Иногда на подготовку к экзаменам вовсе не остается времени.

Я сделал приоритет в пользу ЕГЭ, уделяя школьным д/з гораздо меньше времени. Только ЕГЭ!!! Сергей В.

Новость о переносе экзаменов на более позднее время заставляет старшеклассника "немного грустить". С одной стороны повышается шанс сдать ЕГЭ лучше, с другой – уменьшается срок летних каникул, а, следовательно, и отдыха.

Также преследует мысль о том, что многие ребята сдадут хорошо, и конкурс баллов ЕГЭ будет просто сумасшедшим. Думаю, что сделали правильно, ибо заражений изо дня в день все больше и больше, поэтому надо сохранять меры предосторожности. Сергей В.

Мнение Анастасии К. не совпадает с другими выпускниками. Девушка призналась, что ей очень нравится обучаться в самостоятельном режиме.

Учителя присылают нам задания каждую неделю, которые стоит выполнить до определенных сроков. Я считаю, что таким образом можно успеть сделать гораздо больше, нежели в школе. Успевать в эти сроки достаточно просто, но многим мешает домашняя обстановка, в которой люди привыкли расслабляться. Анастасия К.

Старшеклассница считает, что режим самоизоляции – это прекрасная возможность для подготовки к ЕГЭ. Можно работать в своем темпе: больше разбираться в том, что вызывает затруднения, и уделять меньше времени понятным вещам. Кроме того, в век цифровых технологий у школьников есть множество возможностей обучаться дома.

Открытый банк заданий можно найти на Решуегэ, examerе, сайте ФИПИ. По менее понятным темам легко найти вебинары и объяснения заданий. Анастасия К.

При этом девушку немного пугает неопределенность в сроках сдачи ЕГЭ. Где-то говорится о конце июня, где-то об августе-сентябре.

Всегда хочется знать, чего ожидать, выстраивать план подготовки относительно дат, но в обозримом будущем нет определенности. У меня было много планов, но сейчас некоторые из них реализовать очень сложно. Анастасия К.

В школе, где обучается другая 11-классница Алина З., ведутся онлайн-уроки, но не по каждому предмету. Кроме того, существует специальное расписание по подготовке к ЕГЭ.

Например, большинство класса сдает биологию, поэтому для тех, кому этот предмет необходим, сделано специально расписание, а мы стараемся его соблюдать. Алина З.

Школьница считает правильным перенос экзаменов. Она поддерживает решение правительства, поскольку "здоровье дороже".

Трудно от этой неопределенности в дате экзаменов. Из плюсов - есть больше времени для подготовки. Алина З.

Отмена выпускных

К отмене выпускных 11-классники относятся с пониманием. Они считают, что сейчас важнее сдать ЕГЭ, а отпраздновать выпуск из школы можно будет чуть позже.

Очень плохо, что отменяют, так как выпускной один раз в жизни, а тут такое. Государство подобными махинациями старается предотвратить нарастающее количество заражений. Это правильно, но все равно обидно, что такое происходит. Хотя выпускной можно будет провести, наверное, и потом, когда все будет более спокойно. Сергей В.

Хотелось бы, чтобы выпускные прошли, но в приоритете, безусловно, экзамены. Поэтому, если действительно отменят выпускные, просто придется принять как факт. Алина З.

Об отмене выпускных хочу сказать, что это вынужденное и правильное решение. Скопление людей в больших количествах чревато необратимыми последствиями. Слишком опасен риск для здоровья страны. Я считаю, что государство предпринимает все нужные меры, чтобы замедлить и уменьшить распространение вируса. Анастасия К.

При этом ребята признаются, что, несмотря на правильность избранных государством мер, очень сложно сидеть дома.

Сидеть дома в четырех стенах это просто безумие. Особенно когда у тебя родители, дедушки, бабушки наслушаются всяких новостей. Выйти хочется, хочется свежим воздухом подышать, а тебя не пускают, потому что говорят: "Римма, что ты, Римма, коронавирус. Заболеешь, как мы потом жить будем". И так каждый день. Это невыносимо. Сидишь в комнате, и уже крыша едет, руки опускаются, тело не двигается. Ты не видишься со своими друзьями, не общаешься ни с кем. Римма И.

Фото: pixabay.com, visit-petersburg.ru