На Замшиной лицеистку нашли в школьном туалете без сознания

Она находится в тяжёлом состоянии.

На Замшиной улице лицеистку нашли в школьном туалете без сознания. Об этом рассказали в "Оперативном прикрытии".

Днём 22 мая в детскую Филатовскую больницу из лицея доставили 16-летнюю девушку. Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением неуточненным веществом. Девушка была без сознания в школьном туалете, где её нашли другие учащиеся.

Также около 1 часа ночи 23 мая из отдела полиции Петроградского района в ту же больницу привезли 17-летнего подростка. Его подобрал патрульный наряд с признаками опьянения на Большой Пушкарской улице. В стационаре у юноши определили отравление наркотиками.

Ранее ещё одни подросток потерял сознание на станции метро "Садовая".

Фото: Piter.tv