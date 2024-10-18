Подросток потерял сознание на станции метро "Садовая"

Юноше диагностировали отравление препаратом из категории антидепрессантов.

В петербургском метрополитене подросток потерял сознание. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Днем 19 мая на платформе станции "Садовая" упал 17-летний юноша. Парня госпитализировали в Детскую больницу №5 имени Филатова. Ему диагностировали отравление препаратом из категории антидепрессантов. Все обстоятельства случившегося выясняются, организована проверка.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире дома по улице Володарского в Сестрорецке двухлетний мальчик отравился каплями от насморка. Малыша увезли в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Известно, что нафтизин вызывает у детей падение давления. Также увеличивается частота сердцебиения, снижается температура тела.

Фото: Piter.TV