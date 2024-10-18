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Подросток потерял сознание на станции метро "Садовая"
Сегодня, 14:22
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Подросток потерял сознание на станции метро "Садовая"

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Юноше диагностировали отравление препаратом из категории антидепрессантов.

В петербургском метрополитене подросток потерял сознание. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Днем 19 мая на платформе станции "Садовая" упал 17-летний юноша. Парня госпитализировали в Детскую больницу №5 имени Филатова. Ему диагностировали отравление препаратом из категории антидепрессантов. Все обстоятельства случившегося выясняются, организована проверка. 

Ранее мы сообщили о том, что в квартире дома по улице Володарского в Сестрорецке двухлетний мальчик отравился каплями от насморка. Малыша увезли в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. 

Известно, что нафтизин вызывает у детей падение давления. Также увеличивается частота сердцебиения, снижается температура тела. 

Фото: Piter.TV 

Теги: потеря сознания, станция садовая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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