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В отделение банка на Маршала Захарова пришел мужчина без пальца
Сегодня, 12:26
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В отделение банка на Маршала Захарова пришел мужчина без пальца

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Пострадавший не смог что-либо объяснить.

В отделение банка на улице Маршала Захарова в Петербурге пришел неизвестный почти без сознания. Об этом пишет tg-канал "Дорожный инспектор" 20 марта. 

У мужчины, на вид которому около 45 лет, нет пальца. Пострадавший не смог что-либо объяснить. На место для проверки выехали правоохранители. Все детали и обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в магазине на Новочеркасском нетрезвая рецидивистка напала на бывшую коллегу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: потеря сознания, улица маршала захарова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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