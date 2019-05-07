В отделение банка на Маршала Захарова пришел мужчина без пальца

Пострадавший не смог что-либо объяснить.

В отделение банка на улице Маршала Захарова в Петербурге пришел неизвестный почти без сознания. Об этом пишет tg-канал "Дорожный инспектор" 20 марта.

У мужчины, на вид которому около 45 лет, нет пальца. Пострадавший не смог что-либо объяснить. На место для проверки выехали правоохранители. Все детали и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в магазине на Новочеркасском нетрезвая рецидивистка напала на бывшую коллегу.

Фото: Piter.TV