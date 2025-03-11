В магазине на Новочеркасском нетрезвая рецидивистка напала на бывшую коллегу

Пострадавшую доставили в больницу с ушибленной гематомой теменной области головы и закрытой травмой груди.

Росгвардейцы задержали пьяную женщину, нанесшую телесные повреждения работнице супермаркета. Нарушительница была несколько раз судима, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 10 марта к сотрудникам вневедомственной охраны подбежала администратор магазина на Новочеркасском проспекте и заявила, что в подсобном помещении точки происходит драка. На месте поймали 35-летнюю горожанку, которая избила работницу супермаркета.

Предварительно, злоумышленница ранее работала в указанном магазине. В ходе ссоры она ударила одну из сотрудниц ногой в область груди, а еще бросила ей в голову металлическую банку с напитком. Пострадавшую доставили в больницу с ушибленной гематомой теменной области головы и закрытой травмой груди.

Напавшая судима за кражу, мошенничество и незаконное пересечение государственной границы, она доставлена в 52-й отдел полиции.

Ранее на Piter.TV: житель Мурино напал на посетителя магазина в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти