Житель Мурино напал на посетителя магазина в Петербурге

Подозреваемый уже задержан.

Полиция Санкт-Петербурга задержала 32-летнего жителя Мурино, подозреваемого в грабеже и нападении на посетителя магазина на проспекте Непокоренных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл 12 февраля около 22:30 в продовольственном магазине, расположенном в доме 74 по проспекту Непокоренных. По данным полиции, неизвестный похитил товары на сумму 2936 рублей, а затем избил посетителя, который попытался его остановить. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

20 февраля в полицию Калининского района поступило заявление о грабеже. На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело. 8 марта в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан у дома 79 по Северному проспекту. Как выяснилось, задержанный ранее дважды судим за кражу и хулиганство. В настоящее время он находится под стражей на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.

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Фото: Piter.TV