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Мужчина скончался после потери сознания на "Площади Восстания"
Сегодня, 8:45
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Мужчина скончался после потери сознания на "Площади Восстания"

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Его госпитализировали в Мариинскую больницу в состоянии клинической смерти.

В вестибюле станции метрополитена "Площадь Восстания" 47-летний мужчина потерял сознание. Его не удалось спасти, пишет "Фонтанка". 

Пассажиру подземки стало плохо 17 октября, при падении он ударился головой. Пострадавшему помог проходивший мимо курсант: будущий медик сделал непрямой массаж сердца. После этого мужчину госпитализировали в Мариинскую больницу в состоянии клинической смерти. 

Петербуржец так и не пришел в себя, и тогда врачи констатировали биологическую смерть. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Колпино 12-летний мальчик отравился освежителем воздуха. 

Фото: Piter.TV 

Теги: площадь восстания, потеря сознания
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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