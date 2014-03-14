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В Колпино 12-летний мальчик отравился освежителем воздуха
Сегодня, 12:49
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В Колпино 12-летний мальчик отравился освежителем воздуха

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Его нашли без сознания.

В квартире в Колпино обнаружили 12-летнего мальчика без сознания. Рядом с ним лежал освежитель воздуха.

По информации "Фонтанки", пока родителей не было дома, ребенок решил вскрыть в туалете баллон, после чего потерял сознание. Его госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу №5 имени Н. Ф. Филатова с острым ингаляционным отравлением. 

По факту случившегося правоохранители проводят проверку, все обстоятельства инцидента выясняются. 

Ранее пятилетняя петербурженка отравилась ягодой ландыша. Девочка помещена в отделение хирургии. 

Фото: Piter.TV 

Теги: колпино, освежитель воздуха, отравление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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