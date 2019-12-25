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Пятилетняя петербурженка съела ягоду ландыша и попала в больницу
Сегодня, 9:39
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Пятилетняя петербурженка съела ягоду ландыша и попала в больницу

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Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести поместили в отделение хирургии.

Пятилетняя жительница Петербурга съела в Ленобласти ядовитую ягоду. В результате ребенка госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу №5 имени Н. Ф. Филатова, пишет "Фонтанка". 

Предварительно, девочка каталась на горнолыжном курорте в Токсово. Она нашла на склоне ягоду ландыша и попробовала ее. После этого состояние ребенка ухудшилось. Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести поместили в отделение хирургии. 

Отметим, что ягоды ландыша созревают в конце сентября или начале октября. Эти плоды смертельно опасны для человека. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове ребенок отравился после того, как съел витамины для беременных. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ландыш, отравление, ядовитые ягоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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