Пятилетняя петербурженка съела ягоду ландыша и попала в больницу

Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести поместили в отделение хирургии.

Пятилетняя жительница Петербурга съела в Ленобласти ядовитую ягоду. В результате ребенка госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу №5 имени Н. Ф. Филатова, пишет "Фонтанка".

Предварительно, девочка каталась на горнолыжном курорте в Токсово. Она нашла на склоне ягоду ландыша и попробовала ее. После этого состояние ребенка ухудшилось. Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести поместили в отделение хирургии.

Отметим, что ягоды ландыша созревают в конце сентября или начале октября. Эти плоды смертельно опасны для человека.

Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове ребенок отравился после того, как съел витамины для беременных.

Фото: Piter.TV