В Сестрорецке двухлетний мальчик отравился каплями от насморка

Ребенка осмотрели и решили срочно увозить в детскую больницу имени Филатова.

Двухлетний ребенок из Сестрорецка получил отравление нафтизином. Малыша госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 13 мая врачи скорой помощи приехали в квартиру дома по улице Володарского. Мальчика осмотрели и решили срочно увозить в детскую больницу имени Филатова. Родители пояснили, что он выпил капли от насморка. Все детали и обстоятельства случившегося выясняются, проводится проверка.

Нафтизин вызывает у детей падение давления, также увеличивается частота сердцебиения, снижается температура тела.

Ранее мы сообщили о том, что в Московском районе Петербурга восьмилетний ребенок проглотил батарейку. Школьника доставили в ту же больницу в тяжелом состоянии с инородным телом в пищеводе.

Фото: Piter.TV