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В Сестрорецке двухлетний мальчик отравился каплями от насморка
Сегодня, 11:58
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В Сестрорецке двухлетний мальчик отравился каплями от насморка

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Ребенка осмотрели и решили срочно увозить в детскую больницу имени Филатова.

Двухлетний ребенок из Сестрорецка получил отравление нафтизином. Малыша госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Вечером 13 мая врачи скорой помощи приехали в квартиру дома по улице Володарского. Мальчика осмотрели и решили срочно увозить в детскую больницу имени Филатова. Родители пояснили, что он выпил капли от насморка. Все детали и обстоятельства случившегося выясняются, проводится проверка. 

Нафтизин вызывает у детей падение давления, также увеличивается частота сердцебиения, снижается температура тела. 

Ранее мы сообщили о том, что в Московском районе Петербурга восьмилетний ребенок проглотил батарейку. Школьника доставили в ту же больницу в тяжелом состоянии с инородным телом в пищеводе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: отравление, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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