Лучшие выпускники Петербурга получили награды за успехи в учебе

Всего этом году золотые медали получат 2689 выпускников — на 66 больше, чем в прошлом.

В мультимедийном парке "Россия — моя история" состоялась торжественная церемония награждения самых талантливых выпускников города. 258 учащихся из ведущих школ Петербурга получили медали и почетные знаки за выдающиеся достижения в учебе. Об этом рассказали в Смольном.

Среди награжденных — выпускники Академической гимназии №56, Президентского лицея №239, Физико-математического лицея №30 и других престижных учебных заведений. Все они не только отлично сдали экзамены, но и стали призерами Всероссийской олимпиады школьников.

Всего этом году золотые медали получат 2689 выпускников — на 66 больше, чем в прошлом. Серебряные награды достанутся 1880 учащимся. Особый знак отличия Правительства Петербурга вручат 749 выпускникам, причем 465 из них получат одновременно и медаль, и знак.

Рекорды ЕГЭ-2025

Петербургские школьники показали блестящие результаты на единых госэкзаменах:

– 433 выпускника получили 100 баллов по одному предмету

– 26 человек добились высшего балла сразу по двум дисциплинам

– Ученик Академической гимназии №56 Александр Клосинский стал первым в городе, кто набрал 300 баллов за три экзамена

– Шесть выпускников лицея №239 получили по 200 баллов

Средние баллы петербургских школьников по большинству предметов оказались выше общероссийских показателей. Всего в этом году школы города окончили около 27 тысяч учащихся.

Основной период ЕГЭ завершится 3-4 июля — в эти дни выпускники смогут пересдать один любой предмет. По решению президента, такая возможность предоставляется всем, кто в ней нуждается.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по образованию, Санкт-Петербург (архив)