Петербуржец сдал три ЕГЭ на 300 баллов

Будущие планы юноши включают поступление в престижный вуз — Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

Выпускник Академии гимназия №56 имени М.Б. Пильдес из Санкт-Петербурга Александр Клосинский показал выдающийся результат на ЕГЭ, набрав максимальные 300 баллов по трем предметам. Эта информация поступила из пресс-релиза комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Александр продемонстрировал стопроцентные знания по профильной математике, физике и информатике.

Будущие планы юноши включают поступление в престижный вуз — Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Его мечта — посвятить карьеру профессии программиста.

Свободное время школьник предпочитает проводить за чтением книг научного и научно-популярного жанра, игрой в компьютерные игры и решением сложных математических задач.

Ранее мы сообщили о том, что мировые судьи зарегистрировали первые протоколы в отношении экзаменаторов и школьников в Петербурге.

Фото: Комитет по образованию Петербурга