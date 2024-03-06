  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мировые судьи зарегистрировали первые протоколы в отношении экзаменаторов и школьников в Петербурге
Сегодня, 12:50
125
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Мировые судьи зарегистрировали первые протоколы в отношении экзаменаторов и школьников в Петербурге

0 0

Речь идет о ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ.

В Петербурге мировые судьи зарегистрировали первые в этом сезоне протоколы в отношении экзаменаторов и учащихся. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 20 июня. 

Речь идет о ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ. В Выборгском районе 19-летний юноша сдавал русский язык, ГИА в форме ЕГЭ, имея при себе телефон. В протоколе парень указал, что пронес устройство случайно. А у судьи Приморского района протокол в отношении учительницы. В конце мая на сдаче русского девушка допустила наличие телефона у сдающего экзамен. Преподаватель не согласна с протоколом. В том же районе протокол тоже в отношении экзаменатора и по той же причине. 

Во Фрунзенском районе мировой судья зарегистрировал дело в отношении школьницы, у которой на экзамене по биологии из кармана выпали шпаргалки. По словам девочки, она повторяла по ним материал и случайно взяла в аудиторию. 

Ранее на Piter.TV: с 1 сентября вводятся единые требования по изучению школьных предметов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: егэ, огэ, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии