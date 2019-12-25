Он заслушал доклады членов оперштаба.

Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые появился на публике после сообщений о заражении COVID-19. Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что его госпитализировали в одну из московских клиник.

Фотография с совещания с участием Кадырова опубликована в телеграм-канале политика. В сопроводительном тесте говорится, что это первое совещания чеченского оперативного штаба после праздничных дней с 23 по 26 мая, которые были объявлены в честь Ураза-байрама.

В тексте также сказано, что Рамзан Кадыров заслушал доклады членов оперштаба.

Ранее Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама.