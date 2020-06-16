Из-за атаки иностранцев пострадало семеро полицейских.

Появились подробности беспорядков с азербайджанцами в Дагестане. Пресс-служба Следственного комитета по региону рассказала, что в результате потасовки пострадали семь сотрудников полиции.

Напомним, что инцидент произошел в лагере временного содержания. В конфликте участвовали граждане Азербайджана. Они повредили пять служебных автомобилей. Представителей закона бунтующие пытались закидать камнями. В беспорядках участвовало около 400 человек.

По словам исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шахиева, протестующие иностранцы требовали пересечь границу. Ранее им запретили въезжать на территорию РФ из-за закрытия государственных границ из-за пандемии коронавируса. По словам чиновника, к настоящему моменту ситуация урегулирована. Об этом спикер рассказал "РИА Новостям".

В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях.

Видео: Instagram / taxi_ekskluziv