  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Айзербайджанцы напали на полицейских в палаточном лагере в Дагестане
Сегодня, 8:19
35
matveyvn

Айзербайджанцы напали на полицейских в палаточном лагере в Дагестане

0 0

Они бросали в сотрудников полиции камни.

Азербайджанцы напали на полицейских в палаточном лагере на границе Дагестана. Об этом пишет издание Baza.

Известно, что в данном лагере проживали мигранты и туисты, которых не выпустили на родину из-за закрытых в связи с пандемией границ.

Протестующие граждане Азербайджана бросали в сотрудников полиции камни, те в ответ вынуждены были открыть огонь в воздух - для усмерения недовольства.

Четверо правоохранителей были ранены - их госпитализированы. Всех нарушителей порядка доставили в полицейские отделы.

Ранее жители Венеции вышли на протест против туристов.

Теги: азербайджан, дагестан, полиция, протест
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии