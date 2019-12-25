Айзербайджанцы напали на полицейских в палаточном лагере в Дагестане

Азербайджанцы напали на полицейских в палаточном лагере на границе Дагестана. Об этом пишет издание Baza.
Известно, что в данном лагере проживали мигранты и туисты, которых не выпустили на родину из-за закрытых в связи с пандемией границ.
Протестующие граждане Азербайджана бросали в сотрудников полиции камни, те в ответ вынуждены были открыть огонь в воздух - для усмерения недовольства.
Четверо правоохранителей были ранены - их госпитализированы. Всех нарушителей порядка доставили в полицейские отделы.
Ранее жители Венеции вышли на протест против туристов.
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