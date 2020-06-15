Горожане считают, что властям следует отказаться от монокультуры туризма.

Жители Венеции вышли на протест против туристов. Об этом сообщили местные журналисты. Они рассказали, что в городе состоялась первая акция после снятия карантинных ограничений. Жители Венеции выступили под лозунгом "Венеция фу-туристическая". Они заметили, что раньше город был туристической. Однако коронавирус выявил проблемы притока средств в случае, когда туризм невозможен. Протестующие считают, что Венеция практически вымерла, так как осталась без иностранных путешественников.

Здесь много молодых людей, которые здесь родились или учились здесь и которые хотят остаться здесь, чтобы строить свое будущее и будущее города Марта Сотторива, итальянка

Венецианцы призывают власти города не строить экономику только на одной туристической отрасли.Они призывают монокультуры туризма и остановить местных спекулянтов, которые из жилых домов сделали хостелы и гостиницы.

Австрийские археологи поставили под вопрос хронологию античных событий.

Видео: Youtube/ Right Book