Жители Венеции вышли на протест против туристов. Об этом сообщили местные журналисты. Они рассказали, что в городе состоялась первая акция после снятия карантинных ограничений. Жители Венеции выступили под лозунгом "Венеция фу-туристическая". Они заметили, что раньше город был туристической. Однако коронавирус выявил проблемы притока средств в случае, когда туризм невозможен. Протестующие считают, что Венеция практически вымерла, так как осталась без иностранных путешественников.
Здесь много молодых людей, которые здесь родились или учились здесь и которые хотят остаться здесь, чтобы строить свое будущее и будущее города
Марта Сотторива, итальянка
Венецианцы призывают власти города не строить экономику только на одной туристической отрасли.Они призывают монокультуры туризма и остановить местных спекулянтов, которые из жилых домов сделали хостелы и гостиницы.
Австрийские археологи поставили под вопрос хронологию античных событий.
Видео: Youtube/ Right Book
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