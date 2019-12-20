Австрийские археологи поставили под вопрос хронологию античных событий

Оказалось, что многие известные произведения и изобретения могли появиться на 50-150 лет раньше, чем предполагалось.

Ученые из Австрийской академии наук пришли к выводу, что некоторые события в истории Древней Греции произошли на 50 или даже 150 лет раньше, чем принято считать. Об этом сообщило издание Le Figaro.

Команда археологов разработала более точную систему датировки костей, древесины и растительных волокон. Специалисты использовали традиционный метод радиоуглеродного анализа, который позволяет сделать вывод о возрасте предметов на основе содержания радиоактивного изотопа углерода-14. Система работает для датировки артефактов, которым еще нет 50 тысяч лет.

Также ученые обратили внимание, что количество изотопа углерода-14 зависит от климатических условий. Новый метод применили к предметам из археологического раскопа в Синдосе. Обнаружив керамику с точной датировкой, исследователи сделали ее анализ и начали пересматривать древнегреческую хронологию. Оказалось, что многие известные произведения и изобретения могли появиться на 50-150 лет раньше.

Ученые заявили, что уже можно утверждать, что распространение письменности в Греции и в Италии началось повсеместно уже в IX веке до н. э.

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