Археологи из Петербурга нашли в Севастополе каменную конструкцию античных времен

Специалисты Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) обнаружили уникальную каменную конструкцию античных времен на раскопках в Севастополе. Об этом рассказала пресс-служба Смольного.
Конструкция расположена на западной стороне древней улицы, идущей по территории городского некрополя от ворот Херсонеса. Постройка сочетает в себе и общественное сооружение, и мавзолей. Верхнюю часть можно отнести к разряду ритуальной беседки, нижняя – это погребальный комплекс, в котором, предположительно, захоронены члены знатной фамилии древнего города.
Общая площадь исследований на территории Херсонеса – 83207 м2. Исторический культурный слой мощностью свыше 9 метров включает в себя напластования от эпохи эллинизма до новейшего времени. Уже исследовано более 500 археологических объектов, в том числе погребальные сооружения и ритуальные комплексы. Найдено и обработано около 4 млн артефактов. В их числе: украшения из драгоценных металлов, монеты, бусы, элементы одежды и обуви из органических материалов и большое количество погребального инвентаря.
Ранее археологи провели комплексный анализ древоземляной крепости, которую нашли в ходе противоаварийных работ на территории Меншикова бастиона в Петербурге.
Фото: Смольный
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все