Археологи из Петербурга нашли в Севастополе каменную конструкцию античных времен

Конструкция расположена на западной стороне древней улицы, идущей по территории городского некрополя от ворот Херсонеса.

Специалисты Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) обнаружили уникальную каменную конструкцию античных времен на раскопках в Севастополе. Об этом рассказала пресс-служба Смольного.

Конструкция расположена на западной стороне древней улицы, идущей по территории городского некрополя от ворот Херсонеса. Постройка сочетает в себе и общественное сооружение, и мавзолей. Верхнюю часть можно отнести к разряду ритуальной беседки, нижняя – это погребальный комплекс, в котором, предположительно, захоронены члены знатной фамилии древнего города.

Общая площадь исследований на территории Херсонеса – 83207 м2. Исторический культурный слой мощностью свыше 9 метров включает в себя напластования от эпохи эллинизма до новейшего времени. Уже исследовано более 500 археологических объектов, в том числе погребальные сооружения и ритуальные комплексы. Найдено и обработано около 4 млн артефактов. В их числе: украшения из драгоценных металлов, монеты, бусы, элементы одежды и обуви из органических материалов и большое количество погребального инвентаря.

Ранее археологи провели комплексный анализ древоземляной крепости, которую нашли в ходе противоаварийных работ на территории Меншикова бастиона в Петербурге.

Фото: Смольный