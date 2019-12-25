В Петербурге намерены создать археологический музей

Решение о создании нового учреждения уже принято на федеральном уровне

В Северной столице состоялось заседание попечительского совета Государственного музея, по итогам которого было принято решение о создании в городе нового культурного учреждения.

Речь идёт о создании нового археологического музея: соответствующее поручение было ранее озвучено президентом Владимиром Путиным. Необходимые решения были приняты на федеральном уровне.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, археологи продолжают находить на территории города артефакты, в частности, вещи времён Петра Первого и остатки поселений, которые существовали до создания Северной столицы. Все эти свидетельства истории необходимо сохранить.

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Фото: Piter.TV