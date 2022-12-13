Вице-президент США призвала к реформе полиции

Камала Харрик призвала Конгресс одобрить закон имени Джорджа Флойда.

Американский вице-президент Камала Харрис поучаствовала в прощании с молодым афроамериканским гражданином США Тайре Николсом, которого насмерть избили правоохранительные органы в городе Мемфисе. Чиновница призвала Конгресс утвердить масштабную реформу полиции. Она потребовала от законодательного органа одобрить те проекты, которые были разработаны Харрис еще в то время, когда она находилась в должности сенатора. Документ получил название в честь погибшего Джорджа Флойда. Харрис уверена, что после принятия закона в Конгрессе, его подпишет и лидер Белого дома Джо Байден.

Эта жестокость не была во имя общественной безопасности, не в интересах защиты общества. Потому что мы обязаны спросить: не отвечало ли интересам общественной безопасности то, что Тайре Николс был бы с нами сегодня? Не имел ли и он права на безопасность? Камала Харрис, вице-президент США

Чиновница призвала не тянуть с принятием закона, так как он "не подлежит обсуждению". Попрощаться с Николсом в Мемфис съехались лидеры движения BLM (Black Lives Matter), а также местный проповедник Ал Шарптон и адвокат Бен Крамп.

Харрис выступила за расширение СБ ООН за счет включения стран Африки и Латинской Америки.

Фото и видео: YouTube / CBS News