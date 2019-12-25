Зеленский сделал неожиданное заявление после ЧП во Львове

Глава Украины призвал к реформированию ТЦК.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский назвал бунт против ТЦК в городе Львове серьезным происшествием. Соответствующие слова местного политического лидера приводят журналисты из издания "Страна.ua". В СМИ написали со ссылкой на главу государства о том, что министерство по обороне Украины при новом главе профильного ведомства Михаиле Федорове должно предпринять все необходимое и обещанное населению. В частности, речь идет о реформе территориальных центров комплектования (аналог военкомата).

История очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так быть не должно. МВД будет разбираться с этим в рамках безусловно действующего законодательства. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что накануне масштабное столкновение граждан с сотрудниками военкомата в Львовской области произошло из-за силовой мобилизации мужчины. В событии участвовали более 200 человек. Затем СМИ указали, что зачинщиком конфликта оказался сотрудник военкомата и по совместительству тренер по единоборствам Роман Удут. Он вместе с "коллегами" ударил местного жителя. Поздно вечером 9 июля общественности стало известно о том, что участников данного конфликта заставили публично извиняться и кричать "Слава ТЦК". Это событие попало на запись видеокамер мобильных устройств.

Зеленский выступил с требованием к НАТО и ЕС после удара по Киеву.

Фото: YouTube / Офіс Президента України