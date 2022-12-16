Харрис выступила за расширение СБ ООН за счет включения стран Африки и Латинской Америки

Американский вице-президент Камала Харрис выступила за расширение Совета безопасности ООН за счет включения стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна в эту международную структуру. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе пресс-конференции в Вашингтоне, проводимой на полях саммита "США-Африка".
США намерены добиваться консенсуса для значительного расширения Совета Безопасности ООН за счет включения в него новых постоянных членов из государств Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.
Камала Харрис, вице-президент США
Камала Харрис напомнила коллегам о том, что 15 декабря лидер Белого дома Джо Байден заявил о том, что его администрация "будет добиваться полноправного членства Африканского союза в Группе двадцати (G20)". В рамках мероприятия в Вашингтоне будет определен план действий по этой инициативе, решению мировых и региональных проблем, связанных с функционированием Совбеза Всемирной организации и саммита G20.
Вице-президент США оговорилась и назвала Северную Корею союзником Вашингтона.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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