Вице-президент США оговорилась и назвала Северную Корею союзником Вашингтона

Камала Харрис оконфузилась перед СМИ.

Американский вице-президент Камала Харрис оговорилась и назвала Северную Корею надежным союзником Вашингтона. На самом деле чиновника имела в виду контакты США с Республикой Корея. Конфуз произошел в ходе рабочего визита иностранки на корейский полуостров. Журналисты полагают, что в рамках пресс-конференции на демилитаризованной зоне спикер ненамеренно смешала названия двух местных государств.

Нас объединяют очень важные отношения, США - это союзник Республики Северная Корея. Это очень прочный и долговечный союз. Камала Харрис, вице-президент США

Напомним, что ранее Камала Харрис провела переговоры с южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем, а также посетила демилитаризованную зону на государственной границе с КНДР. Американка осудила Пхеньян за нарушение прав человека.

Белый дом: ракетные пуски КНДР не изменили планов Харрис посетить демилитаризованную зону.

Фото и видео: YouTube / Fox News