Белый дом: ракетные пуски КНДР не изменили планов Харрис посетить демилитаризованную зону

Карин Жан-Пьер рассказала, что изменения по планам поездки Камаллы Харрис не предвидится.

Белый дом заявил о том, что ракетные пуски КНДР не изменили планов американского вице-президента Камалы Харрис посетить демилитаризованную зону, расположенную на государственной границе Республики Корея и Северной Кореи. Этот рабочий визит запланирован на 29 сентября. Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделилась официальный представитель администрации при президенте Джо Байдене. СМИ хотели узнать у Карин Жан-Пьер о том, соответствуют ли планы Харрис с ее ранее объявленным графиком поездки в свете очередных запусков оружия со стороны Пхеньяна.

В рамках своего визита в Республику Корея вице-президент посетит демилитаризованную зону. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница пояснила, что данная поездка продемонстрирует миру силу альянса между Кореей и США, а также поддержку Вашингтоном Сеула перед лицом внешних угроз. Белый дом при этом осудил действия властей КНДР. Карин Жан-Пьер добавила, что испытания не поставили под угрозу безопасность военнослужащих, территории США и международных союзников.

Пресс-секретарь резко ответила на вопрос, почему Байден говорит с умершими.

Фото и видео: Белый дом