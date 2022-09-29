Пресс-секретарь резко ответила на вопрос, почему Байден говорит с умершими

Карин Жан-Пьер объяснила странное поведение лидера США.

Пресс-секретарь американской администрации при президенте Джо Байдене резко ответила на вопрос журналистов о том, почему лидер Белого дома говорит с умершими. Соответствующий комментарий Карин Жан-Пьер дала в ходе регулярного брифинга со СМИ в Вашингтоне. Она отреагировала на слова представительницы издания The Washington Free Beacon, которая задала вопрос о состоянии здоровья политика.

Эти моменты замешательства случаются все чаще. Американцы наблюдают за этим и беспокоятся. журналистка на брифинге

Карин Жан-Пьер отметила, что сейчас не "ее очередь говорить". Она добавила, что Джо Байден предпринял попытку позвать погибшую конгрессвумен, так как регулярно о ней думает. Напомним, что во время вашингтонской конференции глава государства обратился к конгрессвумен Джеки Валорски. Политик забыл о том, что законодатель США погибла в автокатастрофе еще в августе.

Белый дом подтвердил выделение помощи Украине на 1,1 миллиарда долларов.

Фото и видео: Белый дом

