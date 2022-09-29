Белый дом подтвердил выделение помощи Украине на 1,1 миллиарда долларов

Карин Жан-Пьер рассказала о том, какие виды вооружения США передадут Украине.

Официальный представитель Белого дома при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер подтвердила журналистам в ходе регулярного брифинга с журналистами, что власти США выделяют Украине новый пакет военной помощи. Общая сумма поддержки составляет 1,1 миллиарда долларов. Чиновница в Вашингтоне уточнила, что в ом числе Пентагон поставит киевскому режиму 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

США объявляют о выделении Украине дополнительного пакета помощи в сфере обороны. Включает 18 РСЗО HIMARS, сотни бронированных транспортных средств, радары и системы борьбы с беспилотниками. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Известно, что с начала президентства американского политика Джо Байдена общий объем военной помощи США Украине достиг почти 17 миллиардов долларов.

Белый дом отрицает, что США угрожали уничтожением трубопровода "Северный поток — 2".

Фото и видео: Белый дом