Белый дом отрицает, что США угрожали уничтожением трубопровода "Северный поток — 2"

Карин Жан-Пьер объяснила, что на самом деле имел в виду президент США.

Белый дом заявил, что американский президент Джо Байден не обещал уничтожить российский газопровод "Северный поток". Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель администрации президента Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что в своей февральской речи политик имел в виду обещание не допустить ввода в работу данного энергетического проекта, а не ликвидировать инфраструктуру.

Президент сказал, что "Северный поток — 2" не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Таким образом чиновница ответила на просьбу пула СМИ прокомментировать высказывания российских официальных лиц, которые ранее цитировали выступление и "угрозы Байдена покончить с "Северным потоком".

В США поприветствовали намерения россиян, желающих покинуть РФ из-за СВО.

Фото и видео: Белый дом