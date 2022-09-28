В США поприветствовали намерения россиян, желающих покинуть РФ из-за СВО

Карин Жан-Пьер оценила вероятность получения россиянами политического убежища.

В США поприветствовали намерения россиян, желающих покинуть РФ из-за спецоперации. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер подчеркнула, что обращения этих иностранцев будут рассматриваться властями страны в индивидуальном порядке. СМи хотели узнать у чиновницы, с какими словами лидер США мог бы обратиться к гражданам России, которые планируют уехать из страны из-за частичной мобилизации, СВО или политической обстановки.

Мы видим протесты на улицах России. Мы видим, что люди подписывают петиции. Я знаю, был вопрос о тех, кто просит статус беженца из-за преследований. Мы считаем, что, независимо от их национальности, они могут подавать заявление. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме подчеркнули, что приветствует всех тех, кто ищет политического убежища. Карин Жан-Пьер добавила, что "они должны это делать", имея в виду иностранных граждан.

Белый дом отказался "строить догадки" о причинах утечки газа на "Северных потоках".

Фото и видео: Белый дом

