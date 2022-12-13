Глава ФРБ Миннеаполиса Кашкари: проблемы банковской системы приближают США к рецессии

Эксперт считает систему в стране устойчивой и надежной для потребителей.

Проблемы американской банковской системы могут приблизить американскую экономику к рецессии. Такое мнение в эфире местного телеканала CBS News высказал руководитель федерального резервного банка (ФРБ) города Миннеаполиса Нил Кашкари. Эксперт указал журналистам на тот момент, что сложившаяся ситация с кредитными оранизациями продолжает сталкиваться с фундаментальными вызовами и угрозами, что может негативно сказаться на внутренний рынок недвижимости и строительство на территории страны. При этмо аналатик считает систему банков устойчивой и надежной.

Напомним, что Silicon Valley Bank был закрыт государственными регуляторами штата Калифорния 10 марта 2023 года. Банк стал крупнейшим разорившейся подобной организацией за 15 лет, со времен американского кризиса 2008 года. Известно, что SVB потерпел крах в связи с ростом учетной ставки ФРС (Федеральной резервной системы) США, повлекшей за собой обесценение финансовых активов на балансах многих институтов. Дополнительных денежных проблем банку добавило и массовое изъятие депозитов его клиентами.

Байден считает, что американские банки сумеют преодолеть текущие трудности.

Фото и видео: YouTube / CBS News