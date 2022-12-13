Байден считает, что американские банки сумеют преодолеть текущие трудности

Глава США оценил ситуацию в Европе в банковской сфере.

Американский президент Джо Джо Байден заявил, что американская банковская система сможет преодолеть возникшие в последнее время трудности. Соответствующее заявление глава государства сделал на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо в Оттаве. Политик пояснил, что проблемы европейских кредитных организаций не были спровоцированными ситуацией в США. Он отметил, что происходящее в европейском регионе никаких не связано с событиями, фиксирующимися в банках США.

Считаю, что банки находятся в неплохом состоянии. Думаю, какое-то время потребуется на то, чтобы ситуация успокоилась. Но я не думаю, что в этой сфере может произойти "взрыв". Джо Байден, президент США

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Фото и видео: YouTube / CBS News