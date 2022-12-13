Президент США Джо Байден назвал сближение России и КНР сильно преувеличенным

Глава СШа не считает, что возможный альянс КНР и РФ будет сильнее, чем те, что формирует Вашингтон.

Американский президент Джо Байден Джо Байден заявил о том, что сближение России и Китая "сильно преувеличено", а Вашингтон гораздо успешнее этих мировых держав в формировании международных альянсов. В ходе совместной пресс-конференции с канадским коллегой Джастином Трюдо политик добавил, что не относится легкомысленно к Пекину. Он напомнил, что последние три месяца слышит о том, что власти КНР готовятся отправить российской стороне вооружение, начнет масштабные боевые поставки. Однако до сих пор ничего из этого не было предпринято. Лидер Белого дома заметил, что это не говорит о том, что страна отказалась от подобных планов. Я не воспринимаю легкомысленно то, что делают... Китай и Россия, и это может значительно обостриться. Но давайте на все смотреть в перспективе.

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Джо Байден подчеркнул, что значимые коалиции формируются на Западе. В качестве примера президент США привел QUAD, а также AUKUS, альянс Японии, США и Южной Кореи.

Байден утверждает, что единство Запада в отношении РФ не зависит от ситуации на Украине.

Фото и видео: YouTube / CBS News