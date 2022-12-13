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Байден утверждает, что единство Запада в отношении РФ не зависит от ситуации на Украине

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Глава США рассказал о поддержке Киева.

Единство стран коллективного Запада в противодействии России не исчезнет, невзирая на продолжительность боевых действий на Украине. Соответствующее заявление глава американского государства сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Лидер Белого дома в Оттаве пообещал продолжать оказывать давление в адрес Москвы при помощи исторических ограничений и санкций. Таким образом чиновник затронул вопрос поддержки киевского режима. Глава США уточнил, что международные союзники  занимаются обучением и обеспечением снаряжением Вооруженных сил Украины, а также дополнительно отправляют на территорию страны гуманитарную поддержку.

Наше единство не нарушится.

Джо Байден, президент США

Байден заявил, что США не стремятся к конфликту с Ираном.

Фото и видео: YouTube / CBS News

Теги: военная помощь, всу, гуманитрная помощь, джо байден
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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