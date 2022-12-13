Байден заявил, что США не стремятся к конфликту с Ираном

Глава США оценил ситуацию в Сирии, в ходе которой погиб американец.

Американская администрация не стремится к конфликту с Ираном, но готова отвечать на атаки связанных с Тегераном вооруженных группировок, происходящих в отношении Вооруженных сил США. С подобным утверждением лидер Белого дома Джо Байден выступил на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо в Оттаве. Чиновник пояснил, что по дороге на данное мероприятие его помощники в сфере национальной безопасности проинформировали о том, что произошла атака в Сирии. Он уточнил, что военизированная группировка, которая пользуется поддержкой Ирана, в ночь использовала беспилотник для ударов по одному из объектов США в Сирии. В результате трагедии погиб один американец, еще несколько человек были ранены.

И не сомневайтесь, Соединенные Штаты не стремятся, подчеркиваю, не стремятся к конфликту с Ираном. Но будьте готовы, что мы будем решительно наносить удары для защиты наших людей. Именно это произошло прошлой ночью. Джо Байден, президент США

Джо Байден рассказал, что отдал военным приказал немедленно отреагировать на ситуацию. После этого ВС США нанесли воздушные удары по ответственным за трагедию лицам. Дополнительно журналисты задали Джо Байдену вопрос о том, будут ли расти издержки для Ирана в свете происходящего в Сирии. Белый дом уточнил, что власти не будут останавливаться на достигнутом.

"Мне страшно." Байден под смех толпы опозорился в Белом доме.

Фото и видео: YouTube / CBS News