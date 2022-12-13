"Мне страшно." Байден под смех толпы опозорился в Белом доме

Глава США попал в очередной конфуз в Вашингтоне.

Американский президент Джо Байден решил процитировать поэта Ричарда Бланко на торжественной церемонии в Белом доме, однако не справился с задачей. Политик запутался в собственных словах, после чего вызвал смех аудитории. Он признался, что его пугает нахождение в стенах вашингтонской администрации. Инцидент произошел в рамках официального мероприятия, организованного в Восточной комнате. Там лидер страны наградил лауреатов за достижения в области гуманитарных наук и искусств, вручив им национальные медали.

Извините, давайте я начну заново, мне страшно здесь находиться. Джо Байден, президент США

Напомним, что в ноябре 2023 года Джо Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории страны. Американский лидер регулярно попадает в курьезные ситуации. Его политические оппоненты полагает, что причины этого кроются в возрасте и возможных проблемах с ментальным здоровьем.

Белый дом заявил, что Байден хочет сохранять открытыми линии связи с Китаем.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian