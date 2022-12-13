Джон Кирби рассказал о продолжении диалога с Пекином.

Белый дом заявил, что Байден хочет сохранять открытыми линии связи с Китаем. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник заметил, что официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву не изменит этого. В ближайшее время власти страны продолжат разговор с Пекином.

Президент хочет, чтобы каналы связи с Китаем оставались открытыми. В этой связи ничего не изменилось. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

США заявили, что не видят признаков завершения конфликта на Украине в ближайшее время.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television