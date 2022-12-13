Белый дом заявил, что Байден хочет сохранять открытыми линии связи с Китаем. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник заметил, что официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву не изменит этого. В ближайшее время власти страны продолжат разговор с Пекином.
Президент хочет, чтобы каналы связи с Китаем оставались открытыми. В этой связи ничего не изменилось.
Джон Кирби, сотрудник Белого дома
США заявили, что не видят признаков завершения конфликта на Украине в ближайшее время.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все