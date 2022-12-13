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Белый дом заявил, что Байден хочет сохранять открытыми линии связи с Китаем

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Джон Кирби рассказал о продолжении диалога с Пекином.

Белый дом заявил, что Байден хочет сохранять открытыми линии связи с Китаем. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник заметил, что официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву не изменит этого. В ближайшее время власти страны продолжат разговор с Пекином.

Президент хочет, чтобы каналы связи с Китаем оставались открытыми. В этой связи ничего не изменилось.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

США заявили, что не видят признаков завершения конфликта на Украине в ближайшее время. 

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, джо байден, джон криби, китай
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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