Джон Кирби считает, что ВС РФ испытывают трудности с боеприпасами.

Американские власти заявили о том, что не видят признаков завершения украинского конфликта в ближайшее время. Об этом в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне упомянул местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник пояснил СМИ, что администрация не хочет в текущих условиях прекращения сторонами боевых действий. Эксперт добавил, что следует отвергать высказывания официальных лиц из российского руководства о том, что страны коллективного Запада через киевский режим отказываются от мирного урегуоирования кризиса в регионе.

Исходя из того, что мы видим сегодня, мы не усматриваем ничего <...>, что дает нам надежду на то, что эта война закончится в ближайшее время. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

ДЖон Кирби полагает, что в настоящее время Россия якобы испытывает "проблемы с ресурсами" на поле боя, поэтому власти США не хотят видеть прекращения огня прямо сейчас, потому что прекращение огня прямо сейчас. Вашингтон полагает, что это решение лишь заморозит линии боевого соприкосновения и даст Москве возможность переоснастить армию и пополнить личный состав.

Белый дом прокомментировал визит главы администрации Тайваня в США в свете отношений с КНР.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television