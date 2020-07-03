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Мария Захарова заявила, что США применили формулу цветных революций к себе

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Представитель МИД высказалась о беспорядках в США.

Мария Захарова заявила, что США применили формулу цветных революций к себе. Об этом официальный представитель МИД России рассказала во время выступления на  YouTube-канале "Соловьев live". Чиновница считает, что подобные протесты ранее Вашингтоном использовались по всему миру, а сейчас Белый дом вынужден применить к своей стране.

Это мое внутреннее убеждение, внутреннее прочтение того, что там происходит: они просто эту матрицу приложили себе. Чем это закончится, сложно сказать, учитывая масштабы

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Напомним, что в США проводятся массовые протесты против расизма. Они сопровождаются погромами, сносом памятников, вандализмом, мародерством и поджогами. Беспорядки возникли после гибели темнокожего жителя Миннеаполиса по имени Джордж Флойд, который скончался после грубого задержания полицией.

Захарова напомнила голосующим про "аттракцион фантастической жадности".

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE

Теги: мария захарова, цветная революция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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