Представитель МИД высказалась о беспорядках в США.

Мария Захарова заявила, что США применили формулу цветных революций к себе. Об этом официальный представитель МИД России рассказала во время выступления на YouTube-канале "Соловьев live". Чиновница считает, что подобные протесты ранее Вашингтоном использовались по всему миру, а сейчас Белый дом вынужден применить к своей стране.

Это мое внутреннее убеждение, внутреннее прочтение того, что там происходит: они просто эту матрицу приложили себе. Чем это закончится, сложно сказать, учитывая масштабы Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Напомним, что в США проводятся массовые протесты против расизма. Они сопровождаются погромами, сносом памятников, вандализмом, мародерством и поджогами. Беспорядки возникли после гибели темнокожего жителя Миннеаполиса по имени Джордж Флойд, который скончался после грубого задержания полицией.

Захарова напомнила голосующим про "аттракцион фантастической жадности".

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE