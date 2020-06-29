В МИД прокомментировал заявление жительницы Израиля о том, что женщина смогла проголосовать трижды по внесению поправок в Конституцию РФ.

Мария Захарова напомнила голосующим про "аттракцион фантастической жадности". Об этом официальный представитель МИД написала в собственном аккаунте на Facebook. Чиновница сравнила попытки некоторых граждан РФ проголосовать за поправки в Конституцию несколько раз с "аттракционом фантастической жадности". По словам Захаровой, эти действия приведут к "прозаическому итогу".

Помните же: за "мировой аттракцион фантастической жадности" положено вознаграждение. В фильме "Большая перемена" речь шла о двух червонцах Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Напомним, что ранее жительница Израиля, являющаяся гражданкой РФ по имени Яэль Ильински написала о том, что ей удалось проголосовать по внесению поправок в Конституцию три раза. Она объяснила, что сделала это сначала в электронном виде, затем - в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве РФ в Хайфе. Женщина добавила, что бюллетень даже выдали ее несовершеннолетней дочери.

За четыре дня голосования около 76% россиян поддержали поправки в Конституцию.

Видео: ВК/МИД России

