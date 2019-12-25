Со стороны члена комиссии по голосования, считает она, была допущена ошибка, обусловленная человеческим фактором.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями. Её слова приводит "Интерфакс".

Так она прокомментировала инцидент, о котором рассказал ведущий "Дождя" Павел Лобков. Журналист смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию — на сайте электронного голосования, а после на избирательном участке.

Памфилова назвала это рядом провокаций.

Прям специально подарки в кавычках готовились. Элла Памфилова, председатель ЦИК

Со стороны члена комиссии по голосования, считает она, была допущена ошибка, обусловленная человеческим фактором.

Памфилова напомнила об административной ответственности для тех, кто совершает подобные нарушения.

Ранее Путин заявил, что считает недопустимым принуждение к голосованию.