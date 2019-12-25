Путин считает недопустимым принуждение к голосованию. Заявление он сделал на совещании с членами Общественной палаты РФ.
Глава государства рассказал, что результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть полностью достоверными и легитимными.
Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов.
Владимир Путин, президент России
По его словам, никто в будущем не должен поставить под сомнение позицию, которую выскажут через голосование россияне.
Ранее мы рассказывали, что явка на электронное голосование по поправкам составила 20%.
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