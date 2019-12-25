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Путин считает недопустимым принуждение к голосованию
Сегодня, 15:15
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matveyvn

Путин считает недопустимым принуждение к голосованию

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Результаты должны быть полностью достоверными и легитимными.

Путин считает недопустимым принуждение к голосованию. Заявление он сделал на совещании с членами Общественной палаты РФ.

Глава государства рассказал, что результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть полностью достоверными и легитимными.

Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов.

Владимир Путин, президент России

По его словам, никто в будущем не должен поставить под сомнение позицию, которую выскажут через голосование россияне.

Ранее мы рассказывали, что явка на электронное голосование по поправкам составила 20%.

Теги: голосование по поправкам, поправки в конституцию, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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